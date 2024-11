Flick „beschimpft“ Mannschaft | City historisch schlecht

Gesprächsbedarf bei Barça

Hansi Flick war ganz und gar nicht angetan von der Leistung seiner Mannschaft beim gestrigen 2:2 gegen Celta Vigo. Barça führte bis zur 84. Minute mit 2:0 und verspielte die Führung schlussendlich noch. Das erzürnte den deutschen Trainer so sehr, dass er seinem Ärger nach Spielende auch öffentlich Luft machte. „Flick beschimpft seine Mannschaft“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘.

Denn nach Spielende wetterte der deutsche Trainer: „Jeder kann viel besser spielen, als er es heute getan hat. Das Ergebnis ist die Erklärung dafür, wie wir gespielt haben. Wenn du mit 80, 85 oder 90 Prozent spielst, kannst du nicht gewinnen.“ Darüber hinaus kündigte Flick an, intern mit der Mannschaft sprechen zu wollen: „Wir können ehrlich sagen, es war ein schlechtes Spiel. So spielen wir normalerweise nicht und wir müssen darüber reden.“ Aktuell beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf Atlético Madrid und Real Madrid fünf respektive sieben Punkte, doch die Königlichen haben noch zwei Spiele in der Hinterhand und können den Abstand auf einen Zähler verkürzen.

Klatsche für City

Historisches spielt sich aktuell in Manchester ab. Das gestrige 0:4 gegen Tottenham Hotspur war nicht nur Citys erste Heimniederlage seit 52 Spielen, sondern auch das erste Mal seit 1956, dass ein amtierender englischer Meister fünf Pflichtspiele in Folge verliert. „Wir sind momentan sehr zerbrechlich und können nicht vernünftig verteidigen. Wir haben gut begonnen, es aber nicht geschafft zu treffen und dann ein Tor kassiert. Da wurde die Situation komplizierter“, ordnete Pep Guardiola nach dem Spiel ein.

Die englische Presselandschaft scheint sich aufgrund der Niederlagenmisere des Serienmeisters kräftig zu amüsieren. „Tottenham vermöbelt City“, schreibt die ‚Sun‘ und legt nach: „Tottenham reißt das Etihad nieder.“ Auch der ‚Telegraph‘ stichelt: „Die Spurs zerreißen ManCity, Guardiolas Team taumelt in die Krise.“ Möglichkeit auf Wiedergutmachung gibt es für City am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam und am darauffolgenden Sonntag (17 Uhr) im Ligakracher gegen den FC Liverpool.