Neuer Kleindienst: Heidenheim schnappt sich Torjäger Zivzivadze

Der Ersatz für den zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Tim Kleindienst (29) kommt mit einem halben Jahr Verspätung. Der 1. FC Heidenheim holt sich Budu Zivzivadze vom Karlsruher SC. Der 30-Jährige, der bis 2029 unterschreibt, hatte im Sommer mit der georgischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft auf sich aufmerksam gemacht. Anschließend spielte er beim KSC eine starke Hinrunde, kommt nach 20 Pflichtspielen auf 19 Scorer (14 Tore, fünf Vorlagen).

Der Vertrag des Angreifers wäre zum Saisonende ausgelaufen, noch im November zeigten sich Spieler und Verein durchaus gewillt, die Liaison fortsetzen zu wollen. Nun nimmt Zivzivadze aber doch die Möglichkeit wahr, Bundesliga und sogar europäisch spielen zu können.

„Budu hat eindrucksvoll bewiesen, welche besonderen Torjäger-Qualitäten in ihm stecken. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärt FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

In Heidenheim wird seit dem Abgang von Kleindienst im Sommer ein Stürmer dringend gesucht, einzig Marvin Pieringer (25) wusste mit vier Toren und drei Assists in der Bundesliga zu überzeugen. Dahinter klafft eine große Lücke. Diese, so hofft man an der Brenz, wird der Georgier im Kampf gegen den Abstieg jetzt schließen.