Suttner findet neuen Klub

Markus Suttner kehrt in seine österreichische Heimat zurück. Nach FT-Informationen heuert der Linksverteidiger bei Austria Wien an. Beide Parteien sind sich einig. Die Bekanntgabe dürfte in Kürze folgen.

In den vergangenen eineinhalb Jahren war Suttner für Fortuna Düsseldorf im Einsatz. Sein Vertrag war nach dem Abstieg in die zweite Liga ausgelaufen. Der 33-Jährige kommt aus der Jugend der Austria und kehrt somit zu seinen Wurzeln zurück.