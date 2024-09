Der „wichtigste Faktor“ für Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold geht es bei der Entscheidung über die weitere Karriere in erster Linie um sportlichen Erfolg. „Das Wichtigste sind Trophäen“, wird der Rechtsverteidiger des FC Liverpool von ‚The Athletic‘ zitiert, „das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor bei allem. Das ist das, was mich antreibt.“

Alexander-Arnolds Vertrag bei den Reds läuft zum Saisonende aus. Die große Frage: Verlängert der 25-Jährige an der Merseyside oder schlägt er ein neues Kapitel auf? An Spekulationen will er sich nicht beteiligen: „Ich hatte vier oder fünf Vertragsverlängerungen und keine davon wurde in der Öffentlichkeit ausgetragen. Das wird auch diese nicht“.