Lange Zeit standen die Zeichen bei Mohamed Salah und dem FC Liverpool deutlich auf Trennung. Kurz vor dem Jahreswechsel verkündete der Ägypter höchstselbst, dass man von einer Einigung „noch weit entfernt“ sei. Vor allem in Saudi-Arabien rieb man sich daraufhin die Hände und wedelte mit den Geldscheinen.

Am Ende werden die Reds aber für den Mut belohnt, mit dem 32-Jährigen ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Wie der LFC offiziell bestätigt, hat der Toptorjäger seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Dem Vernehmen nach läuft das neue Arbeitspapier bis 2027.

„Es ist großartig, ich hatte hier meine besten Jahre. Ich habe acht Jahre gespielt, hoffentlich werden es zehn. Ich genieße mein Leben hier, ich genieße meinen Fußball. Ich hatte die besten Jahre meiner Karriere. Ich möchte den Fans sagen: Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe hier unterschrieben, weil ich glaube, dass wir gemeinsam viele große Titel gewinnen können. Unterstützt uns weiterhin, wir werden unser Bestes geben und hoffentlich in Zukunft noch mehr Titel gewinnen“, sagt Salah über seine Unterschrift.

Sollte Salah seinen neuen Vertrag erfüllen, würde er am Ende sein zehnjähriges Dienstjubiläum an der Anfield Road feiern. 2017 war er von der AS Rom an die Mersey gewechselt. Im Gegenzug flossen seinerzeit 42 Millionen Euro Ablöse in die Ewige Stadt.