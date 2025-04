„Würden uns freuen": Gravenberchs Flirt mit Real

Spielerberater José Fortes macht kein Geheimnis daraus, dass sein Klient Ryan Gravenberch eines Tages gerne für Real Madrid auflaufen würde. Im Interview mit der ‚Marca‘ verrät der 53-Jährige: „Er hat das Niveau für Real Madrid. Wir würden uns freuen, wenn er für sie spielen würde, aber Liverpool würde viel Geld verlangen. Ich weiß, dass sie ein Auge auf ihn geworfen haben, aber jetzt ist es unmöglich.“

Gravenberch war 2023 für 40 Millionen Euro vom FC Bayern an die Anfield Road gewechselt. Dort entwickelte sich der niederländische Mittelfeldspieler nach kurzer Eingewöhnungszeit zum Stammspieler. In der laufenden Saison stand er sogar in sämtlichen 31 möglichen Ligapartien von Beginn an auf dem Rasen.

Angesichts seines bis 2028 datierten Vertrags ist es also nur logisch, dass die Reds eine stolze Ablösesumme aufrufen würden. Derweil könnte Gravenberch in Madrid mit etwas Verspätung dabei helfen, die Lücke von Stratege Toni Kroos (35) zu füllen. Zudem bleibt unklar, wie es für Kapitän Luka Modric (39) weitergeht, der vertraglich nur noch bis zum Sommer gebunden ist.