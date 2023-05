Reitunfall: Große Sorge um PSG-Keeper Rico

Drama um Torwart Sergio Rico: Der Spanier in Diensten von Paris St. Germain hat sich bei einem Reitunfall in seiner Heimat Andalusien schwer am Kopf verletzt. Ein PSG-Sprecher hat den Vorfall inzwischen bestätigt. Rico habe ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, sein Zustand sei ernst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der französische Meister stehe im ständigen Kontakt mit den Angehörigen und sprach seine volle Unterstützung aus. 2019 war Rico zunächst Leihweise von seinem Heimatklub FC Sevilla nach Paris gewechselt. Seit 2020 steht er dort fest als Ersatztorwart unter Vertrag.

Lese-Tipp

PSG will Barça-Talent Hernández