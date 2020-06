Hasenhüttl verlängert in Southampton

Ralph Hasenhüttl bleibt dem FC Southampton erhalten. Laut ‚Sky Sports‘ unterschreibt der 52-Jährige heute einen neuen Vierjahresvertrag. Der ehemalige Trainer von RB Leipzig ist seit zweieinhalb Jahren für die Saints verantwortlich, nachdem er im Dezember 2018 im St. Mary's die Nachfolge von Mark Hughes angetreten hatte.

Hasenhüttl hat sich an der Südküste als Sympathieträger etabliert und die Mannschaft nach der rekordverdächtigen 0:9-Heimniederlage gegen Leicester im Oktober eindrucksvoll wieder auf Kurs gebracht.

Update (10:52 Uhr): Mittlerweile hat Southampton die Verlängerung bestätigt. Hasenhüttl hat bis 2024 unterschrieben.

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇