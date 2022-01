Kagawa unterschreibt bei St. Truiden

Der ehemalige Dortmunder Shinji Kagawa versucht sein Glück in der belgischen Jupiler Pro League. Der 32-jährige Spielmacher schließt sich dem Erstligisten VV St. Truiden an.

Seit Anfang des Jahres ist Kagawa vereinslos. Nach nur zwölf Einsätzen wurde sein Kontrakt bei PAOK Thessaloniki aufgelöst.

