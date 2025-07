Eintracht-Flirt Sadiki vom Markt

Eintracht Frankfurt geht im Rennen um Noah Sadiki leer aus. Wie der AFC Sunderland offiziell mitteilt, unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen etwa 17 Millionen Euro an Union Saint-Gilloise.

Sportdirektor Kristjaan Speakman freut sich über die Ankunft des Mittelfeldakteurs: „Noah hat in relativ jungem Alter schon viel Erfahrung gesammelt, und das macht ihn zusammen mit seinem Drang, sich zu verbessern, zu einer interessanten Bereicherung für unseren Kader. Während seiner Zeit bei Union Saint-Gilloise hat er regelmäßig an nationalen und europäischen Wettbewerben teilgenommen. Die Premier League ist ein nächster Schritt in seiner vielversprechenden Karriere.“