Nächster Stürmer-Deal: VfB verpflichtet Touré

El Bilal Tourés Transfer zum VfB Stuttgart (FT berichtete) ist in trockenen Tüchern. Beim Vizemeister unterschreibt der 22-jährige Mittelstürmer einen Leihvertrag bis zum Saisonende.

Für den Anschluss bestehen eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro sowie eine Vereinbarung über einen Vertrag bis 2029. Atalanta Bergamo hatte den Malier (19 Länderspiele, sieben Tore) erst vor einem Jahr für die vereinsinterne Rekordsumme von rund 30 Millionen Euro von UD Almería geholt.

Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth freut sich: „Auf uns wartet eine anspruchsvolle Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür wollen wir personell bestmöglich gerüstet sein. Mit El Bilal Touré verfügen wir ab sofort über eine weitere starke Option für unser Offensiv-Spiel. El Bilal hat seine Qualitäten in Frankreich, Spanien und zuletzt bei Atalanta Bergamo in Italien unter Beweis gestellt. Er ist ein Spielertyp, den wir so bislang nicht bei uns haben und bringt mit seiner außergewöhnlichen Schnelligkeit ein sehr wichtiges Element in unser Offensivspiel mit ein. Wir freuen uns, dass er künftig das VfB-Trikot trägt und begrüßen ihn herzlich beim VfB.“

El Bilal Touré ergänzt: „Ich bin glücklich, in der kommenden Saison das VfB-Trikot zu tragen. Der VfB ist ein großer Verein mit tollen Fans. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga und natürlich auf die Champions League. Und ich freue mich sehr darauf, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen.“

Vom Verletzungspech gebeutelt standen bei Bergamo letztlich nur 17 Einsätze und drei Tore zu Buche. In Stuttgart soll es nun wieder flüssiger laufen.