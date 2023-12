VfB plant Undav-Gespräche

Der VfB Stuttgart will offenbar zeitnah klären, wie es nach der Saison mit Deniz Undav weitergeht. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, möchten sich die Schwaben im kommenden Frühjahr mit der Zukunft des Stürmers beschäftigen. Dem Vernehmen nach kann der VfB von einer Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro Gebrauch machen, um den Leihprofi von Brighton & Hove Albion dauerhaft in den eigenen Reihen zu halten.

Undav selbst fühle sich beim derzeitigen Tabellendritten der Bundesliga „pudelwohl“ und komme auch in der Kabine „gut an“. Darüber hinaus liefert der 27-Jährige sportlich ab. In zehn Liga-Einsätzen war der Rechtsfuß bislang an ebenso vielen Treffern direkt beteiligt (acht Tore, zwei Vorlagen). An seinen Stammklub Brighton ist der Torjäger noch bis 2026 gebunden.