Medien: Burgstaller vor Wechsel zu St. Pauli

Guido Burgstaller steht offenbar vor dem Abschied von Schalke 04. Wie ‚Sport1‘ berichtet, absolviert der 31-jährige Stürmer noch am heutigen Dienstag seinen Medizincheck beim FC St. Pauli.

Für Burgstaller wäre es eine Rückkehr in die zweite Liga. Zwischen 2015 und 2017 lief er dort für den 1. FC Nürnberg auf und empfahl sich mit 33 Toren in 63 Spielen für Schalke. Dort traf er anfangs regelmäßig, ehe seine Torquote in den Keller sank.

In der abgelaufenen Saison blieb Burgstaller in 21 Bundesliga-Spielen torlos. In den ersten Pflichtspielen der neuen Spielzeit berief ihn der mittlerweile entlassene S04-Trainer David Wagner nicht mehr in den Kader. Auf St. Pauli winken wieder mehr Einsatzzeiten.