Wölfe aufgepasst: Arsenal mischt bei Sutalo mit

Der Preis für Josip Sutalo könnte in den kommenden Wochen steigen. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, beobachtet der FC Arsenal den 1,90 Meter großen Innenverteidiger von Dinamo Zagreb intensiv. In den vergangenen Wochen wurde schon der VfL Wolfsburg mit einer Verpflichtung des 23-Jährigen in Verbindung gebracht.

Während Wolfsburg schon an Dinamo herangetreten sein soll, um die Modalitäten eines Transfers abzuklopfen, gab es zwischen Arsenal und den Kroaten der englischen Tageszeitung zufolge noch keine konkreten Gespräche.

