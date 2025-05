U21-EM: Di Salvo beruft Gruda, Reitz & Woltemade

Wenn Mitte Juni die Klub-WM in den USA beginnt, ist die U21-Europameisterschaft in der Slowakei bereits in vollem Gange. Das erste Spiel bestreitet Deutschland dabei am 12. Juni (21 Uhr) gegen Slowenien.

Im Vorfeld war bereits viel über den Kader diskutiert worden, da Trainer Antonio Di Salvo aufgrund der Klub-WM nicht alle Spieler zur Verfügung stehen. Tom Bischof (19) und Jonas Urbig (21) spielen das Turnier mit dem FC Bayern, Karim Adeyemi (23) und Maximilian Beier (22) mit Borussia Dortmund.

Dennoch hat der Trainer der U21-Nationalmannschaft für die Slowakei eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Am heutigen Mittwoch nominierte er seinen vorläufigen Kader, bestehend aus 26 Spielern, wovon am Ende nur 23 zur EM fahren. Neu mit dabei sind erstmals die Torhüter Nahuel Noll (22/Fürth) und Johannes Schenk (22/Münster) sowie die Abwehrspieler Elias Baum (19/Elversberg) und Finn Jeltsch (18/Stuttgart).

Eine Sonderrolle hat Nick Woltemade (23) inne, der Anfang Juni mit der A-Nationalmannschaft in der Nations League spielen und anschließend zur U21 stoßen wird.

Der vorläufige Kader im Überblick: