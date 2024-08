Bundesliga-Flirt Martínez vom Markt

Arnau Martínez wird über die laufende Transferperiode hinaus beim FC Girona bleiben. Der La Liga-Klub verkündet die Vertragsverlängerung mit dem 21-jährigen Defensivspieler. Der spanische U21-Nationalspieler ist künftig bis 2027 an Girona gebunden. Sein vorheriges Arbeitspapier wäre im nächsten Sommer ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser Umstand und die guten Leistungen von Martínez in der vergangenen Saison sorgten dafür, dass zahlreiche Klubs Interesse am Rechtsfuß zeigten. Aus der Bundesliga wurde Bayer Leverkusen mit ihm in Verbindung gebracht. Anders als zahlreiche seiner – nun ehemaligen – Teamkollegen hat sich Martínez nun für den Verbleib in Girona entschieden.