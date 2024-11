M’gladbach: Pléa bestätigt Verlängerung

Die Vertragsverlängerung von Alassane Pléa bei Borussia Mönchengladbach ist nun auch offiziell bestätigt. „In meinem Vertrag war eine Klausel, die automatisch aktiviert wird, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviere. Das war nun der Fall“, erklärt der Franzose auf der vereinseigenen Homepage, „ich habe in der Vergangenheit schon häufiger betont, dass ich mich bei Borussia sehr wohlfühle. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass mein Vertrag nun noch weitere zwei Jahre läuft.“

Pléas ursprüngliches Arbeitspapier wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, durch die Klausel ist der 31-Jährige nun ein Jahr länger bis 2026 vertraglich gebunden. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf 13 Einsätze, in denen er an sieben Treffern direkt beteiligt war.