Bundesligisten erkundigen sich nach Nuno Santos

Nuno Santos (26) von Sporting Lissabon hat offenbar das Interesse einiger Klubs aus der Bundesliga geweckt. Wie ‚A Bola‘ aus Portugal berichtet, erkundigten sich Vereine aus Deutschland und Frankreich nach dem Linksaußen des amtierenden portugiesischen Meisters.

Santos steht noch langfristig bis 2025 in Lohn und Brot bei Sporting. In seinem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro verankert. Da auch sein ehemaliger Klub Rio Ave an einem Weiterverkauf partizipiert, wird es schwierig, Santos günstiger aus Lissabon zu holen. Der Kandidatenkreis möglicher Abnehmer ist dementsprechend klein.