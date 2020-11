Potenzial & viele Fehler: Kochs durchwachsener Start

Es gibt in der Premier League deutlich dankbarere Aufgaben, als ein Innenverteidiger im System von Marcelo Bielsa zu sein. Das weiß mittlerweile auch Robin Koch. „Es ist schon eine außergewöhnliche Sache, dem Stürmer übers Feld zu folgen. Manche Dinge werden hier anders gemacht als überall sonst“, erklärte der deutsche Nationalspieler und Neuzugang von Leeds United jüngst der englischen ‚Times‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der „Bielsaball“ verlangt seinen Spielern taktisch einiges ab, führt aber – falls richtig ausgeführt – zum Erfolg. Wenn aber ein Liganeuling in einem manndeckungsorientierten System die Aufgabe bekommt, Jamie Vardy zu decken, kann an die Stelle des Erfolgs auch schnell Desaster treten.

Patzer gegen Leicester

So geschehen am gestrigen Montagabend. Mit einem Sieg gegen Leicester City hätte Aufsteiger Leeds auf den vierten Tabellenplatz springen können. Stattdessen gerieten Koch und Co. mit 1:4 unter die Räder. Das Resultat: Rang zwölf.

Der Ex-Freiburger spielte bei der Heimniederlage eine tragische Schlüsselrolle. Bereits nach drei Minuten bereite er das 0:1 der Foxes mit einem zu kurz geratenen Rückpass vor. Beim 0:2 und 0:3 ließ er jeweils Vardy entwischen. Es war ein gebrauchter Abend für Koch und sein wohl schlechtestes Spiel seit seiner Ankunft in Leeds.

Nach dem Spiel suchte Trainer Bielsa die Fehler aber nicht bei Koch, sondern an anderer Stelle: „Ich habe die Spieler nicht korrekt auf dem Feld verteilt. Es war schwierig für uns, den Ball zurückzuerobern und das hat dazu geführt, dass wir so schlecht gespielt haben.“

Bielsas Vertrauen

Wie geht es für Koch nach der Leicester-Partie nun weiter? Es ist nicht damit zu rechnen, dass der Innenverteidiger kurzfristig seinen Stammplatz verlieren wird. Der 13-Millionen-Neuzugang ist nur einer von zwei Feldspielern des Teams, die in der Premier League noch keine einzige Minute verpasst haben.

Koch genießt das Vertrauen von Bielsa, was auch die Tatsache zeigt, dass es der gebürtige Kaiserslauterner ist, der die komplizierten Defensivaufgaben wie eine Vardy-Manndeckung erhält. Auf die Saison gesehen leistete sich Koch zwar schon einige Fehler. Dass diese sich mit gesteigertem taktischem Anspruch mehren, ist aber normal.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich Koch langfristig bei Leeds etablieren wird. Denn zurzeit hat Bielsa kaum Alternativen für die Innenverteidigung. Diego Llorente (27), der im Sommer für 20 Millionen Euro von Real Sociedad gekommen war, hat noch keine einzige Pflichtspielminute absolviert. Zunächst wurde dem spanischen Abwehrmann Eingewöhnungszeit zugestanden, dann fiel er verletzt aus. Nach Llorentes Rückkehr könnten die Karten in der Innenverteidigung neu gemischt werden.