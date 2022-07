Leipzig-Rückkehr: Der Stand bei Werner

Werners Sicht

„Ich könnte überall glücklich sein. Es ist klar, dass ich mehr spielen möchte und ich sollte auch mehr spielen, um für die Weltmeisterschaft in guter Form zu sein“, schilderte Timo Werner seine Sicht der Dinge gegenüber der ‚Times‘ zuletzt selbst.

Heißt: Ein Wechsel in der laufenden Transferperiode kommt für den deutschen Nationalstürmer durchaus infrage. Laut der ‚Leipziger Volkszeitung‘ will Werner am liebsten zurück zu RB Leipzig. Aber auch für einen möglichen Wechsel zu Juventus Turin soll der 26-Jährige schon grünes Licht gegeben haben.

Chelseas Sicht

Thomas Tuchel reagierte patzig auf Werners Wechselgedanken. „Zeig Qualität, erobere dir einen Platz und verteidige dir deinen Platz. Wenn er das wirklich gesagt hat, verstehe ich es nicht“, so der Chelsea-Trainer. Dazu passt ein Bericht von ‚Sky‘, der das Verhältnis zwischen den Landsmännern als angespannt beschreibt.

Chelsea verfügt spätestens nach der Verpflichtung von Raheem Sterling über ein Überangebot im Angriff, zumal Tuchel selten mehr als drei Offensive gleichzeitig auflaufen lässt. Für eine schicke Ablöse dürfte Großverdiener Werner also sicherlich gehen.

Leipzigs Sicht

Laut ‚Sky‘ haben „erste Gedankenaustausche“ zwischen RB und Werner stattgefunden. Interesse, den Toptorjäger der Vereinsgeschichte (93 Treffer) zurückzuholen, besteht also offenkundig. Fraglos würde Werner der ohnehin gut besetzten Leipziger Offensive nochmal weiteres Tempo verleihen.

Knackpunkt dürfte neben dem hohen Gehalt die Ablöse sein. Der Sprinter kostete bei seinem Wechsel zu Chelsea im Sommer 2020 stolze 53 Millionen Euro. So viel dürfte RB kaum zahlen wollen. Senkt London den Preis, könnten intensive Gespräche entstehen.