Werner stimmt zu: Chelsea bietet Juve einen Tausch

Der FC Chelsea hat Juventus Turin offenbar einen Spielertausch vorgeschlagen. Wie der renommierte Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Blues den Bianconeri Timo Werner (26) angeboten, um den Preis für Matthijs de Ligt (22) zu drücken.

Werner selbst habe bereits grünes Licht für einen solchen Deal gegeben und auch Juventus sei durchaus angetan vom pfeilschnellen deutschen Nationalstürmer. Aber: Bei der Höhe der Zuzahlung gebe es noch unterschiedliche Standpunkte.

Innenverteidiger de Ligt bat kürzlich um einen Transfer in diesem Sommer, was Chelsea natürlich in die Karten spielt. Und auch Werner steht einem Wechsel offen gegenüber, braucht er doch vor der Winter-WM in Katar dringend regelmäßig Spielpraxis. Bei Chelsea erhielt er die zuletzt nicht mehr.