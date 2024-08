Zweijahresvertrag: Neuer Klub für Sergi Roberto

Trainer Cesc Fàbregas holt einen alten Bekannten an Bord. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, verpflichtet Como 1907 den ehemaligen Kapitän des FC Barcelona, Sergi Roberto. Der Spanier werde einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barça ließ Roberto zum Ende der vergangenen Saison zu lange zappeln, sodass der 32-jährige Defensiv-Allrounder seinen Vertrag letztlich auslaufen ließ. Entsprechend ist er nun ablösefrei auf dem Markt. Mit Fàbregas spielte er einst 22 Mal zusammen für Barça.

Lese-Tipp

Páz vor Real-Abgang

Der Weltmeister von 2010 holt aber nicht nur Roberto an den Comer See. Mit Nico Páz (19) von Real Madrid und Máximo Perrone (21) von Manchester City sind zwei große Mittelfeldtalente beim Serie A-Aufsteiger im Anmarsch. An der Seite von Roberto sollen sie reifen.