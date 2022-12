Belgien: Drei Kandidaten auf das Martínez-Erbe

In Belgien befasst man sich mit der Nachfolge für den am gestrigen Donnerstag zurückgetretenen Nationalcoach Roberto Martínez. Der belgische Fernsehsender ‚RTBF‘ bringt mit Philippe Clement (AS Monaco), Vincent Kompany (FC Burnley) und Thierry Henry gleich drei Kandidaten ins Gespräch.

Henry ist nach wie vor als Co-Trainer bei den Roten Teufeln angestellt und könnte das Werk seines Ex-Chefs fortführen. Martínez verkündete gestern nach insgesamt sechs Jahren als Trainer der belgischen Nationalmannschaft seinen Rücktritt, nachdem das Team um Superstar Kevin De Bruyne den Einzug ins WM-Achtelfinale verpasst hatte.