Fortuna: Rensing soll gehen

Michael Rensing wird Fortuna Düsseldorf offenbar im Sommer verlassen. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, wird das zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier des 35-jährigen Schlussmanns nicht verlängert. Demzufolge stehe der Entschluss bei Rensing bereits fest, Adam Bodzek (34) und Kapitän Oliver Fink (37) hingegen dürfen noch auf eine Vertragsverlängerung hoffen.

Rensing war 2013 von Bayer 04 Leverkusen zur Fortuna gewechselt. In der vergangenen Saison noch gesetzte Stammkraft laborierte der gebürtige Lingener zu Beginn der aktuellen Spielzeit an einer Schulterverletzung. Seither wurde Rensing lediglich sechsmal in den Spieltagskader berufen – ohne eingesetzt zu werden. Nach 137 Pflichtspielen für die Düsseldorfer ist das Kapitel in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt wohl zu Ende.