Bremen ohne Veljkovic gegen Mainz

Werder Bremen muss vorerst auf Milos Veljkovic verzichten. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, fällt der 27-Jährige Innenverteidiger mit einer Sehnenreizung im Oberschenkel aus und wird damit am kommenden Bundesliga-Spieltag nicht zur Verfügung stehen.

Am Samstag (15:30 Uhr) treffen die formstarken Werderaner auf Mainz 05 und könnten sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Dabei können sie nun also nicht auf die Unterstützung des Serben zählen. Momentan steht man auf Rang fünf der Bundesliga.