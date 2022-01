Wolves basteln an Ramsey-Deal

Die Wolverhampton Wanderers wollen kurz vor Transferschluss noch Aaron Ramsey an Bord holen. Das berichtet ‚calciomercato.com‘. Der Waliser in Diensten von Juventus Turin war in den zurückliegenden Tagen auch beim FC Burnley im Gespräch, ein Transfer zum englischen Tabellenschlusslicht soll der 31-Jährige jedoch verweigert haben.

Die Wolves stehen als Tabellenachter deutlich besser da. Bei Juve gehört Ramsey schon seit geraumer Zeit zu den Streichkandidaten. Die Alte Dame will das üppige Salär des noch bis 2023 gebundenen Mittelfeldspielers einsparen, der unter Trainer Massimilliano Allegri so gut wie nicht zum Einsatz kommt.