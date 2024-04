Telefonat mit Magath: Bundesligisten baggern an Raúl

Die Zusammenarbeit zwischen Real Madrid und Raúl neigt sich wohl ein weiteres Mal dem Ende zu. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge erwägt der Spanier, seinen auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern. Stattdessen soll der 46-Jährige, der Reals Zweitvertretung nun die fünfte Saison betreut, mit einer neuen Herausforderung liebäugeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an einer Zusammenarbeit mit Raúl bekunden laut ‚as‘ insbesondere Klubs aus der Bundesliga. Zahlreiche Vertreter aus Deutschland sollen sich nach dem früheren Weltklasse-Angreifer erkundigt haben. Konkrete Anfragen liegen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vor, heißt es.

Lese-Tipp

Wenn Davies geht: Bayern erwägt Tauschdeal mit Real

In den vergangenen Monaten sickerten bereits Gerüchte durch, Raúl stünde bei Union Berlin sowie Bayer Leverkusen auf der Liste. Beide Optionen sind aber mittlerweile vom Tisch: Während die Werkself definitiv mit Erfolgscoach Xabi Alonso in die neue Saison gehen wird, ist in der Hauptstadt Nenad Bjelica seit Ende November verantwortlich. Im Falle des Klassenerhalts verlängert sich der Kontrakt des Kroaten dem Vernehmen nach automatisch bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Magath federführend?

Stattdessen ist von einem Telefonat mit Felix Magath die Rede, der Raúl zu Schalke-Zeiten einst selbst trainiert hatte. Der 70-jährige Fußballlehrer wolle seinen früheren Schützling von einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus überzeugen. Darüber hinaus soll Magath ein Angebot eines Klubs aus der oberen Tabellenhälfte vorliegen.