Nicht mehr unverkäuflich? Kimmich spricht über Bayern-Zukunft

Joshua Kimmich hat Stellung zu den Gerüchten um einen möglichen Abschied vom FC Bayern bezogen. Der ‚kicker‘ berichtete vor einigen Tagen, dass der 28-Jährige nicht mehr unverkäuflich ist und man an der Säbener Straße bei einem entsprechenden Transferangebot gesprächsbereit wäre.

Real Madrid, Manchester City und der FC Barcelona hießen die prominenten Ziele, die Berichten aus Spanien und England zufolge für Kimmich in Frage kämen. Doch ganz so heiß, wie im europäischen Ausland gekocht, sind die Gerüchte nicht. Das hat Kimmich selbst nun klargestellt.

Im Rahmen einer Pressekonferenz der Bayern auf der aktuell stattfindenden Japan-Reise sagte der DFB-Profi: „Transferperiode ist Transferperiode. Nein, Spaß. Ich bin mir sehr sicher, dass ich auch in der neuen Saison beim FC Bayern spielen werde. Ich habe zumindest keine anderen Pläne.“ Und damit war für Kimmich die Frage nach seiner Zukunft auch beendet. Aktuell sieht also alles danach aus, dass der Mittelfeldspieler seinen bis 2025 gültigen Vertrag in München erfüllen will.