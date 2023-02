BVB: Moukoko fehlt gegen Chelsea

Borussia Dortmund kann Youssoufa Moukoko für das Champions League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea wohl nicht einplanen. Nach Informationen der ‚WAZ‘ ist schon jetzt klar, dass der 18-jährige Stürmer bis auf weiteres ausfallen wird. Ein Einsatz am kommenden Mittwoch (21 Uhr) gegen die Blues sei ausgeschlossen.

Moukoko musste beim 2:0 gegen Werder Bremen nach einem harten Einsteigen von Leonardo Bittencourt in der 24. Spielminute mit Schmerzen am Sprunggelenk ausgewechselt werden. „Es sieht leider nicht so gut aus“, kommentierte BVB-Trainer Edin Terzic den Schreckmoment. Endgültig Klarheit soll eine MRT-Untersuchung am morgigen Montag bringen.

