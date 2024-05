Zweiter Anzug sitzt: BVB-Wechselkandidaten empfehlen sich

Gleich zehn (!) Änderungen nahm Edin Terzic für die Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg in seiner Startelf vor. Hintergrund: Das Match fiel genau zwischen die beiden Champions League-Halbfinalspiele gegen Paris St. Germain (Hinspiel 1:0), die Stammkräfte wurden also für das Rückspiel im Prinzenpark (Dienstag, 21 Uhr) geschont.

Was Terzic von seinem B-Team sah, dürfte ihm gefallen haben: Schon nach 34 Minuten stand es 4:1 für den BVB, am Ende schlug Schwarz-Gelb die Fuggerstädter mit 5:1.

Die Dortmunder Ersatzspieler empfahlen sich dabei nicht nur für Spielminuten in der Königsklasse. Andere hinterließen auch Duftmarken, die anderen Klubs gefallen haben dürften. Waren doch zahlreiche Spieler in der Startelf zu finden, die mit Blick auf die kommende Saison als Wechselkandidaten gelten.

Allen voran natürlich der langjährige Kapitän Marco Reus (34), dessen Abschied mit Vertragsablauf am Freitag bekanntgegeben wurde. Reus will weiter kicken – bei welchem Klub, ist allerdings noch unklar. Sein Lupfertor wird ebenso registriert worden sein wie seine beiden Assists.

Auch bei Marius Wolf (28), Mateu Morey (24) und Antonios Papadopoulos (24) laufen die Verträge aus. Verlängerungen sind wohl genauso ausgeschlossen wie bei Reus, wenngleich noch nicht kommuniziert. Alle drei Verteidiger zeigten eine Leistung mit Herz und warfen sich in jeden Ball.

Auch Youssoufa Moukoko (19) war froh, endlich mal wieder von Beginn an ran zu dürfen. Per Doppelpack deutete er endlich nochmal an, was in ihm steckt. Eine Leihe oder gar ein Verkauf im Sommer stehen im Raum. Zu den Torschützen zählte darüber hinaus auch Donyell Malen (25), durch dessen Verkauf sich Dortmund im Sommer eine größere Ablöse erhofft.