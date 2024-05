Reus-Klartext: „Will meine Karriere nicht beenden“

Marco Reus hat sich nochmals zu seinem bevorstehenden Abschied von Borussia Dortmund geäußert. Nach dem heutigen 5:1-Sieg gegen den FC Augsburg, zu dem der 34-jährige Offensivmann drei Scorerpunkte beitrug, betonte Reus gegenüber ‚Sky‘: „Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen. Ich will meine Karriere nicht beenden, ich will weiterspielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen Stammplatz beim BVB hatte der langjährige Kapitän zuletzt verloren. Wohin es nun gehen soll, ließ er aber offen. „Das ist ein Thema, das ich in den nächsten Wochen entscheiden werde. In den nächsten Wochen haben wir eine riesige Chance, dem müssen wir alles unterordnen.“

Lese-Tipp

Nach 12 Jahren: Reus verkündet BVB-Abschied

Damit spielt Reus natürlich auf den möglichen Einzug ins Finale der Champions League an. Der BVB hat nach dem 1:0-Sieg im Halbfinalhinspiel gegen Paris St. Germain gute Karten, am 1. Juni im Wembley Stadion einzulaufen. Das Rückspiel in Paris findet am Dienstag (21 Uhr) statt. Reus wird dann wohl wieder auf der Bank platznehmen.