Nach 12 Jahren: Reus verkündet BVB-Abschied

Borussia Dortmund und Marco Reus gehen am Saisonende getrennte Wege. Per Videobotschaft teilt der langjährige Kapitän mit, dass man gemeinschaftlich zu dem Entschluss gekommen sei, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Reus sagt: „Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird. Und trotzdem bin ich froh, dass jetzt Klarheit herrscht und wir uns voll auf die noch ausstehenden so wichtigen letzten Spiele konzentrieren können.“

Über Umwege zurück zum Lieblingsklub

Reus spielte schon als Jugendlicher für den BVB, ehe er über RW Ahlen und Borussia Mönchengladbach zum Profi wurde. 2012 kehrte er dann für 17 Millionen Euro Ablöse zurück und hielt seinem Klub seither trotz zahlreicher lukrativer Angebote die Treue.

Seine Bilanz bisher: 424 Spiele, 168 Tore und 128 Vorlagen. Zweimal gewann er mit dem BVB den DFB-Pokal, der Meistertitel blieb ihm verwehrt. Noch besteht die Chance, dass sein letztes Spiel in Schwarz-Gelb das Champions League-Finale am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion sein wird. Dieses zu erreichen, bezeichnet Reus als „großes Ziel, das wir alle gemeinsam erreichen wollen.“

Wie geht es weiter?

Wie es im Anschluss für Reus weitergeht, ist noch offen. Nach FT-Informationen gibt es Interesse aus den USA und von Ex-Klub Gladbach. Wenngleich ein Wechsel innerhalb der Bundesliga aktuell schwer vorstellbar erscheint. Reus will seine Karriere aber sicher fortsetzen, sucht laut BVB-Pressemitteilung „ein neues Abenteuer“.