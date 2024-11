Marmoush & Koleosho: Bayern plant offensive Transfers

Wie Omar Marmoush derzeit in der Bundesliga auftrumpft, ist unvergleichbar. Der 25-jährige Ägypter steht dank zwölf Toren und neun Assists in 14 Pflichtspielen wahrscheinlich bei jedem europäischen Topklub auf dem Zettel. Laut ‚Sky‘ hat nun auch der FC Bayern den ersten Schritt gewagt und die Fühler in Richtung des Angreifers von Eintracht Frankfurt ausgestreckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die Bayern Interesse an Marmoush zeigen, wurde in den vergangenen Wochen schon berichtet. Laut dem Pay-TV-Sender soll kürzlich ein erster Austausch stattgefunden haben. Verhandlungen würden aber noch nicht geführt. Der Kontakt sei in einer „sehr frühen Phase“, heißt es. Die Forderungen aus der Mainmetropole liegen bei 50 bis 60 Millionen Euro. Und der FC Liverpool bleibt als derzeit größter Konkurrent weiter im Rennen.

Junger Angreifer aus England

Doch nicht nur mit Marmoush beschäftigen sich die Bayern-Verantwortlichen. Auch Luca Koleosho vom FC Burnley steht im Fokus der Bayern, berichtet ‚Sky‘. Der 20-jährige Flügelstürmer von Vincent Kompanys Ex-Verein steht dort noch bis 2029 unter Vertrag. Im kommenden Sommer könnte der Youngster ein ernsthaftes Thema werden und wäre als möglicher Perspektivspieler ein Kandidat für einen Transfer an die Säbener Straße.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie konkret die Bayern vorgehen werden, hängt womöglich auch von der Zukunft anderer Spieler auf den Offensivpositionen ab. Die Verträge von Leroy Sané (28) und Thomas Müller (35) laufen aus, Kingsley Coman (28) stand im Sommer vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Mathys Tel (19) könnte verliehen werden und Serge Gnabry (29) im Sommer in sein finales Vertragsjahr gehen.