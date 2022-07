31,25 Millionen: Ajax verkündet Bergwijn-Transfer

Flügelspieler Steven Bergwijn tritt nach zwei Jahren in der englischen Premier League die Heimreise an. Wie Ajax Amsterdam nun offiziell verkündet, hat man sich die Dienste des Niederländers gesichert. Als Ablösesumme fließen 31,25 Millionen Euro in die Kasse von Tottenham Hotspur. Der dribbelstarke Linksaußen bindet sich bis 2025 an die Grachtenstädter.

„Es unterstreicht Stevens Ambitionen, dass er sich für den Schritt zu Ajax entschieden hat. Er ist ein Spieler mit vielen Qualitäten. Er hat viel Zug zum Tor. Natürlich bin ich froh, dass wir ihn verpflichten konnte. Er bringt uns neue Qualität“, so Coach Alfred Schreuder.

In England konnte sich Bergwijn nicht dauerhaft in der Startelf durchsetzen. In der abgelaufenen Saison kam der Rechtsfuß in 32 Pflichtspielen auf vier Tore und zwei Vorlagen für die Spurs. In der ihm bekannten Eredivisie könnte der 21-fache Nationalspieler seiner Karriere nun wieder neuen Schwung verleihen. Bergwijn spielte einst in der Ajax-Jugend ehe er zum Ligarivalen PSV Eindhoven wechselte und sich dort bei den Profis durchsetzte.