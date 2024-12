Virkus skizziert Gladbacher Transferpläne

Im Januar könnte es Veränderungen im Kader von Borussia Mönchengladbach geben. Roland Virkus sagt im Interview mit vereinseigenen Medien zum bevorstehenden Transferfenster: „Es gilt, was immer gilt: Wir beobachten den Markt. Es ist nicht so, dass wir unbedingt jemanden holen müssen. Wir haben in dieser Saison eine gute Breite im Kader.“ Der Geschäftsführer Sport stellt trotzdem Nezugänge in Aussicht, sollten diese eine tatsächliche Verstärkung darstellen: „Wir beschäftigen uns permanent mit dem Thema und wägen ab: Was ist sinnvoll, was stärkt die Qualität des Kaders und die Struktur?“

Weil der Fokus bei den Fohlen aber auch darauf liegt, junge Spieler zu fördern, müsse man Transfers auch dahingehend behutsam tätigen. „Mit jedem neuen Spieler verbauen wir vielleicht einem Jungen den Weg in den Spieltagskader“, erklärt Virkus. Allerdings gebe es zurzeit wohl auch „Spieler, die nicht zufrieden sind“. Bei diesen Profis wäre ein vorübergehender Abgang möglich: „Das hören wir uns an und prüfen, ob sich beispielsweise eine Leihe anbietet – damit haben wir zuletzt gute Erfahrungen gemacht.“