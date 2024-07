55-Millionen-Angebot für Diaby

Moussa Diaby könnte Aston Villa nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato erfuhr, bietet Al Ittihad stolze 55 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler, der die EM in Deutschland verpasste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2023 war Diaby für dieselbe Summe von Bayer Leverkusen nach Birmingham gewechselt. In seiner ersten Premier League-Saison sammelte der pfeilschnelle Rechtsaußen 14 Torbeteiligungen in 38 Spielen. Nun winkt ein hochdotierter Vertrag in Saudi-Arabien.