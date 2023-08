Unterschrift um 2 Uhr: Wie teuer ist Kane wirklich?

Selten zuvor gab es ein solches Hin und Her bei einem Transfer. Die Hartnäckigkeit des FC Bayern hat sich aber ausgezahlt. Denn Harry Kane hat mittlerweile seine Unterschrift unter einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister gesetzt. Dem Vernehmen nach läuft das Arbeitspapier bis 2027. Die Bayern verabschieden sich also für Kane von ihrer Politik, Profis über 30 nur noch Verträge mit kurzen Laufzeiten zu gewähren.

Wie der ‚Independent‘ berichtet, erfolgte die Unterschrift in München heute Nacht um 2 Uhr. Nach Kanes Ankunft im Privat-Jet um 19:07 gab es also offenbar noch einiges zu klären. Unterschiedliche Meldungen gibt es allerdings weiterhin in Bezug auf die Ablöse.

Ablöse-Rekord

Laut ‚Bild‘ zahlen die Bayern eine Sockelablöse in Höhe von 100 Millionen Euro. 20 weitere Millionen können dem Boulevard-Blatt zufolge durch Boni hinzukommen. Der ‚Independent‘ geht derweil von höheren Kosten für den Deutschen Meister aus. Demnach seien gut 120 Millionen Euro garantiert, von denen 100 Millionen sofort gezahlt werden müssen. Insgesamt könne die Summe durch Bonuszahlungen auf knapp 140 Millionen Euro anwachsen.

Klar ist: Kane bricht den Ablöse-Rekord in der Bundesliga. Und er selbst wird ebenfalls fürstlich entlohnt an der Säbener Straße. Von einem Jahresgehalt von mehr als 25 Millionen Euro ist die Rede. Man darf nun gespannt sein, ob der Kapitän der englischen Nationalmannschaft direkt heute im Supercup gegen RB Leipzig (20:45 Uhr) sein Debüt im Bayern-Trikot mit der Rückennummer 9 feiern wird.