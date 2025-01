Maza äußert sich zu Wechsel-Spekulationen

Ibrahim Maza hat auf das Interesse mehrerer großer Vereine reagiert. Im Interview mit der ‚Bild‘ macht der 19-Jährige deutlich, dass ihn das Interesse schmeichelt, er aber mit dem Kopf nur bei Hertha BSC ist: „Es freut mich, wenn mich solche Mannschaften gut finden und an mir Interesse haben. Aber ich will erst mal so gut wie möglich spielen und mich entwickeln.“ Ein Wechsel im Winter sei keine Option, wie es im Sommer weitergeht, ist derweil noch offen: „Ich will mit Hertha aufsteigen. Das ist ein klares Ziel von mir. Und ich werde alles dafür tun, dass wir zusammen aufsteigen. Dann schauen wir weiter.“

Der algerische Nationalspieler ist einer der Lichtblicke in einer bislang durchwachsenen Hertha-Saison. Nach wettbewerbsübergreifend 20 Spielen stehen für den Mittelfeldspieler elf Torbeteiligungen zur Buche. Die guten Leistungen haben auch größere Vereine auf den Plan gerufen, unter anderem Atlético Madrid. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2027.