Nizza nennt Wunschpreis für Galtier

Paris St. Germain hat Christophe Galtier (55) vom OGC Nizza als neuen Trainer auserkoren und muss für dessen Dienste wohl tief in die Tasche greifen. Die ‚L'Equipe‘ berichtet, dass Nizza „weit mehr“ als die im vergangenen Jahr gezahlten zwei bis drei Millionen Euro fordert. PSG soll nach der Nennung des erforderlichen Betrags „nicht positiv reagiert haben“, schreibt das Fachblatt weiter. Die Verhandlungen müssen somit in eine weitere Runde gehen.

Galtier heuerte nach der Meistersaison 2020/21 mit dem OSC Lille an der Côte d’Azur bei Nizza an und ist noch bis 2024 an den Klub gebunden. Der Franzose soll den Job des aktuellen Pariser Trainers Mauricio Pochettino übernehmen, der vor dem Aus steht. Laut ‚L'Equipe‘ fehlt jedoch bislang eine Einigung bezüglich der Abfindung für den Argentinier. Wunschkandidat Zinedine Zidane erteilte PSG derweil eine endgültige Absage.