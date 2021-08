Bayer geht bei Arias leer aus

Eine Rückkehr von Santiago Arias zu Bayer Leverkusen ist offenbar vom Tisch. Laut der andalusischen Lokalzeitung ‚Granada Hoy‘ steht der Rechtsverteidiger vor dem Wechsel zum FC Granada. Der spanische Erstligist habe sich mit Atlético Madrid und dem 29-jährigen Kolumbianer bereits mündlich auf eine einjährige Leihe geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arias war im vergangenen Jahr ebenfalls auf Leihbasis zu Bayer gewechselt, verletzte sich dann aber früh in der Saison schwer am Knöchel. Seitdem stand er in keinem Pflichtspiel mehr auf dem Platz. Eine Rückkehr nach Leverkusen, wo er Spielpraxis sammeln könnte, war zuletzt im Gespräch, scheint nun aber nicht stattzufinden.