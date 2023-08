Neue Details zum Lindström-Wechsel

Eintracht Frankfurt und die SSC Neapel haben sich bei Jesper Lindström offenbar auf ein Leih-Modell geeinigt. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, wechselt der Offensivspieler zunächst für eine Gebühr von fünf Millionen Euro nach Italien. Im kommenden Sommer greife dann eine Kaufpflicht über weitere 20 Millionen sowie ein Fünfjahresvertrag.

Damit wäre Lindström deutlich günstiger, als zuletzt angenommen. ‚Sky‘ hatte eine Ablöse von bis zu 35 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Am morgigen Dienstag soll der 23-jährige Däne seinen Medizincheck in Neapel absolvieren. Beim gestrigen 1:1 der SGE in Mainz kam Lindström schon nicht mehr zum Einsatz.