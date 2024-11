HSV-Absage: Van Nistelrooy findet neuen Klub

Der Nachfolger des am Sonntag entlassenen Steffen Baumgart wird nicht Ruud van Nistelrooy heißen. Laut einem Bericht des englischen ‚Telegraph‘ steht der 48-Jährige in finalen Verhandlungen mit Leicester City. Dort soll van Nistelrooy das Erbe des ebenfalls am Sonntag aus seinem Amt enthobenen Steve Cooper antreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Van Nistelrooy, von 2010 bis 2011 als Spieler beim Hamburger SV, wurde in den vergangenen Tagen immer wieder gehandelt, war aber angesichts der Unruhe rund um den Nordklub nicht überzeugt.

Nun also übernimmt der frühere Weltklasse-Torjäger die Foxes, die in der Premier League auf Rang 16 stehen. Erst vor etwas mehr als zwei Wochen hatte van Nistelrooy seinen Posten als Co-Trainer bei Manchester United räumen müssen, da Rúben Amorim auf diesem Posten anderweitig plante.