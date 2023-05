Kramaric über Bayern-Kontakte

Der FC Bayern hat in der Vergangenheit mehrfach bei Andrej Kramaric (31) vorgefühlt. Im Vereinsmagazin ‚Spielfeld‘ erzählt der Stürmer der TSG Hoffenheim: „Es gab in den vergangenen Jahren auch zwei-, dreimal konkrete Gespräche mit dem FC Bayern. Aber am Ende bin ich immer in Hoffenheim geblieben und hier glücklich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die TSG spielt Kramaric seit über sieben Jahren, in 249 Einsätzen kommt der kroatische Nationalspieler auf 112 Tore und 49 Assists. „Ich hätte es mir nie erträumt, so eine lange Reise mit einem Klub zu erleben. Das ist etwas ganz Besonderes und wird mir irgendwann im Rückblick auf meine Karriere immer in bester Erinnerung bleiben. Darauf werde ich einmal sehr stolz sein“, so Kramaric, dessen Vertrag im Kraichgau bis 2025 läuft.

Lese-Tipp

Bayern will sich Irankunda sichern