Llorente-Deal: Weg frei für PSG?

Paris St. Germain könnte zeitnah seine gewünschte Verstärkung für die Abwehr bekommen. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, drängt das Umfeld von Innenverteidiger Diego Llorente auf den Abbruch der Leihe bei der AS Rom. Der 30-jährige Spanier ist derzeit von Leeds United an die Römer ausgeliehen. Der von José Mourinho trainierte Klub würde Llorente aber keine Steine in den Weg legen.

Die Leeds-Leihgabe kam bisher in 23 Pflichtspielen zum Einsatz, ab 50 Prozent der absolvierten Saisonspiele greift eine Kaufpflicht über fünf Millionen Euro. Diese könnte die Roma nun umgehen. Bei PSG soll Llorente kurzfristig die massiven Verletzungsprobleme in der Defensive auffangen. Sowohl Milan Skriniar (28) als auch Presnel Kimpembe (28) fallen langfristig aus. Zuletzt musste Trainer Luis Enrique zwei Sechser in der Abwehr aufstellen. Llorente wäre da eine preiswerte Lösung für Paris.