Abwehrsuche: PSG plant Llorente-Transfer

Paris St. Germain hat Probleme mit der Defensive und schaut bei einem möglichen Neuzugang in Rom genauer hin. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, ist Diego Llorente von der AS Rom ein Transferkandidat bei PSG. Der 30-Jährige ist derzeit von Leeds United an die Römer verliehen und kam in dieser Saison unter José Mourinho 16 Mal zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch würde man sich in Rom bei einem vorzeitigen Abschied von Llorente nicht in den Weg stellen. Sobald der Spanier 50 Prozent der möglichen Spiele bestreitet, greift eine Kaufpflicht für den Rechtsfuß über fünf Millionen Euro. Die Roma könnte sich so die fast schon feststehende Ablöse sparen. Bei den Parisern herrscht akuter Bedarf in der Innenverteidigung, da sowohl Milan Skriniar (28) als auch Presnel Kimpembe (28) noch eine Weile verletzt fehlen.