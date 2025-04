Transferflops: So steht es um Werders Sorgenkinder

Es scheint völlig unklar, wie es im Sommer mit Skelly Alvero (22) weitergeht. In Bezug auf den Mittelfeld-Hünen, für den Werder Bremen im vergangenen Jahr fast fünf Millionen Euro an Olympique Lyon bezahlt hat, sagt Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘: „Bei Skelly ist es aufgrund seiner Situation angemessen, im Sommer alle Optionen zu prüfen, um gemeinsam die beste Lösung für ihn zu finden.“ Womöglich geht es für den Franzosen leihweise andernorts weiter.

Ferner zeichnet sich ab, dass Leihspieler Issa Kaboré (23) die Grün-Weißen im Anschluss an die Saison wieder verlassen und zu Manchester City zurückkehren wird. Der Außenbahnspieler zeigte nach seinem Winter-Transfer zunächst vielversprechende Leistungen an der Weser, wurde zuletzt aber nicht mal mehr in den Kader berufen. „Erst mal ist es eine Leihe, unter die wir nach der Saison einen Strich machen. Dann können wir neu bewerten, wie die Situation ist“, erläutert Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ den Stand der Dinge beim 45-fachen Nationalspieler von Burkina Faso.