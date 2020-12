Anderlecht will Nmecha halten

Der RSC Anderlecht würde Lukas Nmecha gerne über den Sommer hinaus halten. Wie die belgische Zeitung ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen des belgischen Rekordmeisters dessen Stammverein Manchester City wissen lassen, dass sie „der erste Kandidat sind“, falls der Topklub plant, Nmecha eine weitere Saison auszuleihen.

Der deutsche U21-Nationalspieler (14 Spiele, acht Tore) wurde im Sommer in Anderlecht untergebracht. Seitdem beeindruckt der 22-Jährige mit neun Toren in 14 Ligaspielen. In der Hinrunde der Saison 2019/2020 hatte Nmecha bereits leihweise beim VfL Wolfsburg unter Vertrag gestanden, sich aber nicht durchsetzen (zwölf Spiele, kein Tor) können, sodass er im Winter von City weiter in die zweite englische Liga zum FC Middlesbrough verliehen wurde.