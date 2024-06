Bayern: Rummenigge erhöht Druck auf Kompany

Karl-Heinz Rummenigge macht keinen Hehl daraus, was man von Vincent Kompany beim FC Bayern erwartet. „Ich wünsche ihm viel Erfolg, weil, wenn du ein Jahr als Bayern München keinen Titel holst, ist es schon ein Jahr zu viel“, äußerte sich das Mitglied des Aufsichtsrats der Bayern am Rande der KATAG-Cheftagung in Bielefeld.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Max Eberl ist von diesem relativ jungen und auch nicht sehr erfahrenen Mann überzeugt“, lässt Rummenigge zwischen den Zeilen auch leise Bedenken durchblitzen, fährt aber fort: „Er vertritt, glaube ich, die richtige Philosophie. Ich habe Pep Guardiola gefragt, der ihn als Spieler lange hatte. Er sagte, er ist überzeugt, dass er ein spannender Trainer ist. Man darf nicht vergessen, dass Bayern München relativ offensiven und dominanten Fußball spielt. Diese Philosophie vertritt er.“