Mbabu zum Medizincheck

Nach einigem Hin und Her ist der Transfer von Kevin Mbabu (27) zum FC Fulham nun fast eingetütet. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wird sich der Schweizer Rechtsverteidiger am heutigen Freitag dem Medizincheck unterziehen. Die Untersuchung soll in Portugal erfolgen, wo die Cottagers ihre Sommervorbereitung absolvieren.

Der VfL Wolfsburg streicht zunächst eine Ablöse von 5,5 Millionen Euro ein, zu denen weitere zwei Millionen als Boni hinzukommen können. Die Klubs sind sich schon seit einigen Tagen einig. Etwas mehr Zeit hat die Einigung zwischen Fulham und Mbabu benötigt.