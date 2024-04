Bilbao: Wirbel um Fünf-Millionen-Provision für 16-Jährigen

Athletic Bilbao hat aufgrund von Unstimmigkeiten beim Transfer eines Sturmtalents für reichlich Wirbel in Spanien gesorgt. Einem Bericht von ‚Cadena COPE‘ zufolge zahlten die Basken diesen Winter für den Wechsel des erst 16-jährigen Igor Oyono vom FC Villarreal satte fünf Millionen Euro an die Familie des Youngsters. Weitere fünf Millionen Euro sollen als Provision an Oyonos Berater geflossen sein. Eine enorme Summe für solch eine Verpflichtung.

Villarreal selbst soll dagegen nur 1,5 Millionen Euro als Ausbildungsentschädigung erhalten haben. Oyono zählt in Spanien zu den größten Sturmtalenten seiner Altersklasse. Mit der spanischen U17-Nationalmannschaft nahm der Linksfuß im vergangenen Jahr an der WM in Indonesien teil. Dort scheiterte das Team im Viertelfinale am späteren Weltmeister Deutschland. Bei Bilbao kommt der im baskischen Barakaldo geborene Oyono für die U19 zum Einsatz.